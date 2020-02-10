Мастерская флористики и декора «Корица» поможет купить цветы в Москве дешево с доставкой. Мы предоставляем своим клиентам как готовые букеты, так собираем композиции по индивидуальному заказу. Наша мастерская не довольствуется только созданными решениями, а всегда предлагает несколько оригинальных вариантов.

Букеты цветов с доставкой в Москве:

Мы привозим свежие цветы под каждый заказ индивидуально, что гарантирует их продолжительный срок жизни в вазе.

Все упаковочные материалы и сопроводительные открытки являются эксклюзивным продуктом, разработанным дизайнерами специально для флористической мастерской «Корица». Созданные нами букеты выделяются на фоне конкурентов. Они сразу останавливают на себе взгляд.

Большой ассортимент видов цветов для букетов. Мы можем предложить, как стандартные цветочные композиции из роз, тюльпанов, ромашек, гвоздик, так и более экзотических растений (орхидей, хлопка, ранункулюса, гиацинтов и многих других).

Быстрая доставка цветов по Москве курьером

Всего через 3 часа после заказа адресату вручают готовую авторскую композицию. Наша транспортная служба работает не только по городу, а по всей Московской области. Ко времени и срокам привоза сотрудники относятся ответственно, поэтому каждый заказ выполняется в точно установленные временные рамки. Если же по каким-то причинам не удалось вручить букет получателю, курьеры могут осуществить повторную доставку. А заказы принимаются круглосуточно без праздников и выходных.

Разнообразие используемых материалов

Мы не просто цветочная студия, а креативная лаборатория, поэтому в нашем каталоге представлены букеты из: рыбы, овощей, фруктов .

По желанию клиента мы можем преподнести их в моноварианте или сделать микс, который запомнится вашей возлюбленной, жене, другу, начальнику на всю жизнь. И сделать это можно из любой точки страны по телефону или мира через сайт. Наши дизайнеры учтут все пожелания, подскажут как лучше воплотить каждую идею.

Почему мы занялись цветочными композициями

Какой бы банальной не казалась доставка цветов, Москва круглосуточно не спит. И в эти моменты в жизни людей происходят всевозможные события: первая любовь, новые романы, ссоры, примирения, расставания, дни рождения, крестины, памятные даты. Цветочные композиции – лучший и всегда актуальный подарок. Они никогда не надоедают, позволяют выразить самые сокровенные чувства и эмоции, ведь не зря появился язык цветов. А если Ваш друг брутальный мужик и не терпит телячьих нежностей, пришлите ему букет из сушеной рыбы.

И в каждом из вопросов можно положиться на нашу мастерскую. Заказать цветы с доставкой в Москве для конкретного случая можно выбрав вкладку «Повод». Здесь предоставлен набор уже готовых вариантов. Если ни одно из решений не понравилось, звоните нам, и мы сделаем новый букет и отвезём его по указанному адресу.

Можно самостоятельно сделать подбор, воспользовавшись вкладками вверху. При этом легко ориентироваться по различным параметрам:

монобукеты

мини букеты

сборные букеты цветов

полевые

бизнес варианты

Мы следим за последними тенденциями и предлагаем всевозможные типы обёртки, чтобы максимально подчеркнуть торжественность события. У нас осуществляется заказ цветов в Москве с доставкой в : бумаге, корзине, декоративной коробке, шляпной коробке.

Во всех случаях стебли прочно зафиксированы, что не позволяет соцветиям разваливаться при транспортировке и терять свою декоративность. В то же время материалы не мешают им поглощать воду, а дополнительно удерживают влагу, что продлевает период их жизни.

Куда мы доставляем наши букеты

Благодаря мобильности и оперативности у нас цветы с доставкой на дом и в офис. Открыв утром дверь, ваш любимый человек получает самый свежий букет, который говорит о всех чувствах, даже если вы находитесь на другом конце России. К тому же к авторскому подарку может прилагаться открытка с самыми теплыми словами.

И даже если нужно «подмазаться» к начальнику, а тем более начальнице, мы рады помочь. При малейшем поводе на празднование, курьер привезет из творческой мастерской авторский букет из цветов или съедобный из овощей и других продуктов питания.

Купить цветы с доставкой по Москве недорого

Чтобы приобрести выбранный букет, нажмите кнопку «Добавить в корзину» или «Купить в один клик». Первый свободный менеджер сразу же с вами свяжется для уточнения деталей заявки. Для создания уникального сочетания компонентов, позвоните нам по указанным вверху страницы номерам телефонов и расскажите оператору все возникшие пожелания. Не откладывайте на потом то, что можно сделать прямо сейчас!